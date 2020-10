Assisense estreia hoje à tarde, no Tonicão, contra o Tupã

O Clube Atlético Assisense estreia no Campeonato Paulista da Série B, a ‘Segundona’, nesta quarta-feira, dia 21 de outubro, às 15 horas, contra o Tupã Futebol Clube, no estádio Antônio Viana Silva, o ‘Tonicão’, que não poderá receber público por conta da pandemia do novo coronavírus.

Assim como as outras chaves, o Grupo II também em cinco clubes e sempre alguma agremiação fica fora da tabela. Na primeira rodada, domingo, dia 18 de outubro, foi o ‘Falcão do Vale’ que folgou. Na rodada da tarde desta quarta-feira, o outro time de Assis, o VOCEM, não entra em campo.

O adversário do Atlético Assisense na tarde desta quarta-feira, o Tupã, estreou sofrendo derrota, mesmo atuando em seu estádio, o ‘Alonso Carvalho Braga’.

O tricolor sofreu o gol do Osvaldo Cruz no acréscimos, feito pelo atacante Daniel.

O Tupã, do técnico Ubiratan Sérgio, deve repetir a mesma escalação da estreia no confronto desta tarde: Murilo; Caique, Márcio, Guilherme e Rogério; Keizon, Matheus, Gabriel e Zidane; Tiago e Eduardo.

Até a manhã desta quarta-feira, segundo o presidente do Atlético Assisense, Fabinho Melo, disse que o técnico Liert Pastre não havia definido a formação inicial que estreia na ‘Segundona’ 2.020.

No último jogo de preparação, o ‘Falcão do Vale’ ficou no empate em 1 a 1 com o Grêmio Novorizontino, no estádio Tonicão.

A escalação do Atlético Assisense só deve ser anunciada momentos antes de a bola rolar, após a preleção no vestiário.

A Federação Paulista de Futebol escalou para apitar o confronto, que terá início às 15 horas, Clayton de Oliveira Dutra, de 38 anos. Ele contará com assistência de Guilherme Holanda Moura Lima, de 26 anos, e Eduardo Augusto Borges, de 31.

Fábio Monteiro dos Santos, de 23 anos, será o quarto árbitro.

OUTRO JOGO – Além de Atlético Assisense e Tupã, que se enfrentam às 15 horas no estádio Tonicão, em Osvaldo Cruz, no estádio Breno do Val, o líder do grupo, ‘Azulão’, do treinador Paulo César ‘PC’, receberá o Grêmio Prudente.

Rodrigo Gomes Paes Domingues, de 36 anos, apitará a partida, auxiliado por Diego Morelli de Oliveira, de 33 anos, e Daniel Souza Silva, de 32. José Augusto Mariano de Oliveira, de 36 anos, será o quarto árbitro.

RODADA

Assis – 15h – Assisense x Tupã

Osvaldo Cruz – 16h – Osvaldo Cruz x Grêmio Prudente

CLASSIFICAÇÃO

Osvaldo Cruz – 3 pontos

VOCEM – 01 ponto

Grêmio Prudente – 01 ponto

Tupã – 0 ponto

Assisense – 0 ponto

Estádio Tonicão está pronto para receber a Segundona