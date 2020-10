Assisense estreia com derrota no Tonicão

Na tarde desta quarta-feira, dia 21 de outubro, no estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’, o Clube Atlético Assisense estreou com derrota no Campeonato Paulista da Série B, a ‘Segundona’.

Chovia intensamente em Assis quando o atacante Matheus ‘Robinho’, aos 35 minutos do primeiro tempo, marcou o gol da vitória do o Tupã F.C. e ‘inaugurou’ o novo placar instalado pela Secretaria de Esportes no estádio, que não pôde receber torcida por conta da pandemia do coronavírus.

O time visitante chegou a ampliar o placar na segunda etapa, mas o assistente Eduardo Augusto Borges assinalou impedimento, gerando muito protesto do técnico Bira Arruda.

Com a vitória sobre o ‘Falcão do Vale’ por 1 a 0, o Tupã se reabilita da derrota sofrida, em casa, para o Osvaldo Cruz, na estreia por 1 a 0.

O Assisense entrou em campo com: Meira; Diego, Léo, Ricardo e Renan; Fujita, Guto, Marquinho e Antônio; Gabriel e Lesley. Entraram Jackson e Matheus.

O Tupã F.C. começou a partida jogando com: Murilo; Caique, Márcio, Truyts e Monteiro; Keizon, Matheus, Gabriel e Zidane; Tiago Silva e Dudu.

Com a vitória, o Tupã soma os seus três primeiros pontos na classificação do Grupo II.

Já o ‘Falcão do Vale’ permanece sem pontuar.

Na terceira rodada, domingo, dia 25, o Atlético Assisense vai a Presidente Prudente enfrentar o Grêmio Prudente, enquanto o Tupã folga na tabela.

Gol do Tupã saiu quando chovia muito no estádio Tonicão