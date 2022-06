Assisense escalado para receber o líder Grêmio Prudente

O Clube Atlético Assisense está pronto e escalado para receber o líder Grêmio Prudente, no estádio Antônio Vianna Silva, o Tonicão, neste domingo, às 10 horas. O confronto faz parte da penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão.

Líder invicto do Grupo 2, com cinco vitórias e três empates, o Grêmio Prudente soma 18 pontos e está antecipadamente classificado para a segunda fase. Mesmo assim, o time prudentino briga para manter a invencibilidade e terminar a fase inicial em primeiro lugar na classificação geral da Segundona.

O técnico Marco Antônio Campagnolo poderá aproveitar a partida para escalar alguns atletas que não têm sido aproveitados nos últimos jogos.

O Assisense, que ocupa a penúltima colocação do grupo, com 8 pontos, ainda respira ares de classificação, apesar de as chances serem remotas. O time precisa vencer seus dois últimos compromissos e torcer por uma combinação de resultados nas outras partidas.

O Falcão do Vale conquistou apenas uma vitória na competição, além de ter cinco empates e duas derrotas. Na última rodada, sábado, dia 25, o time vai até Santa Cruz do Rio Pardo enfrentar a ‘lanterninha’ Santacruzense, que ainda não venceu.

O técnico Fabiano Brás já anunciou a escalação do Assisense para enfrentar o Grêmio Prudente: Afonso; Maranhão, Cristian, Ryan e Matheus; Luiz Fernando, João Vitor, Iago e Felipe Camilo; Cavalo e Rê. À disposição, no banco de reservas, ele terá: Nando, Pablo, Cassiano, Leandro, Kaio Haedner, Gabriel e Deivid Willliam.

ARBITRAGEM – A Federação Paulista escalou Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário, de 28 anos, para apitar Assisense e Grêmio Prudente. Ele terá assistência de Ricardo Busette, de 46 anos, e Raphael de Albuquerque Lima, de 33.

VOCEM – O ‘Esquadrão da Fé’ terá um confronto decisivo, que vale a segunda posição do grupo, na manhã deste domingo, às 10 horas, no estádio Breno do Val, em Osvaldo Cruz, contra o ‘Azulão’.

Faltando duas rodadas, o Osvaldo Cruz é o vice-líder do Grupo 2, com 13 pontos, conquistados em três vitórias, quatro empates e uma derrota. Uma das vitórias, por W.O. e placar de 3 a 0, justamente contra o VOCEM, em jogo não realizado no estádio Tonicão, no dia 8 de maio, por falta de uma ambulância UTI Móvel. Apesar da derrota no julgamento, por 2 a 1, o Departamento Jurídico do time de Assis recorreu para tentar transformar a punição em pagamento de multa.

O ‘Esquadrão da Fé’ soma 12 pontos, após três vitórias, três empates e duas derrotas.

O técnico Paulo César ‘PC’ acaba de anunciar o time que entrará em campo em Osvaldo Cruz: Matheus Pereira; Aderlan ‘Capela’, Eduardo, Klaidher e Caio; Guilherme, Erick, Favela e Gabriel Marinheiro; Leonardo e Allan ‘Paraguaio’. À disposição, o VOCEM terá: Arildo Júnior, Wesley, Cleberson, Deyvid, Pedrinho, Gustavo Schutz e Giancarlo.

ARBITRAGEM – A Federação Paulista de Futebol escalou o árbitro Thiago Duarte Peixoto, de 43 anos, para o jogo em Osvaldo Cruz . Os assistentes serão Marlon Spinola, de 40 anos, e Augusto Faria Calabio, de 37.

A RODADA

10 horas – Assisense x Grêmio Prudente

10 horas – Osvaldo Cruz x VOCEM

15 horas – Itararé x Santacruzense

CLASSIFICAÇÃO

1º – Grêmio Prudente – 18 pontos

2º – Osvaldo Cruz – 13 pontos

3º – VOCEM – 12 pontos

4º – Itararé – 09 pontos

5º – Assisense – 08 pontos

6º – Santacruzense – 01 ponto

Árbitros avaliam condições do gramado no estádio Tonicão

Imagem: Divulgação