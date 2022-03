Assisense empata no primeiro teste

No primeiro teste, em preparação para o Campeonato Paulista da Série B, o Clube Atlético Assisense empatou, em 2 a 2, com o PSTC, em amistoso disputado na noite desta quarta-feira, dia 23 de março, no estádio Ubirajara Medeiros, em Cornélio Procópio, no norte do Paraná.

Os gols do ‘Falcão do Vale’ foram marcados por Gabriel e Luan.

Para o time procopense, que se prepara para a Segundona do Paraná, os gols foram anotados pelo volante Walace e pelo zagueiro Sorriso.

O Atlético Assisense, comandado pelo técnico Fabiano Braz, estreia no Campeonato Paulista da Série B no dia 24 de abril, às 10 horas, no estádio Tonicão, contra o Itararé.

Acompanhe os jogadores utilizados pelo técnico Fabiano Braz no primeiro teste do Assisense:

1 Cléber

2 Iago

3 Cristian

4 Ryan

5 Luís Fernando

6 Felipe

7 Gabriel

8 Neto

9 Edson

10 João Gomes

11 Vitinho

12 Afonso

13 Maranhão

14 João Silvério

15 Matheus

16 Deivid Bruno

17 Cassiano

18 Cipriano

19 Goulat

20 Vítor

21 Luan

Assisense empatou em Cornélio Procópio

Imagem: Divulgação