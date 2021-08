Assisense e VOCEM fazem o clássico no Tonicão nesta quinta-feira pelo sub-20

Vivendo momentos diferentes na competição, Atlético Assisense e VOCEM se enfrentam no primeiro clássico da temporada 2021. O duelo, válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista da categoria sub-20, acontecerá nesta quinta-feira, às 15 horas, no estádio Antônio Vianna Silva, o Tonicão.

Após duas rodadas, o VOCEM, com dois resultados positivos e sem sofrer gol, soma 6 pontos e divide a liderança do Grupo 2 com o Marília Atlético Clube.

O Assisense, com um empate e uma derrota, soma um ponto e divide a penúltima colocação da chave com o Penapolense. Ambos estão à frente apenas do Taquaritinga, que ainda não pontuou.

O mando de campo nesta quinta-feira será do ‘Falcão do Vale’, que tentará a reabilitação para ter chances de classificação à segunda fase.

O técnico Mauri espera repetir o desempenho do recente amistoso entre os dois clubes, disputado no CT ‘Padre Bellini’, na casa do adversário, quando o Assisense venceu por 3 a 2.

O Assisense, na semana passada, foi até Marília e acabou sendo goleado pelo forte time do MAC por 5 a 0 no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal. Na estreia, em casa, empatou com o Penapolense em 1 a 1.

No ‘Esquadrão da Fé’, apesar da motivação pela campanha no início da competição, o discurso do técnico Júlio César, o ‘Juca’, é de cautela: “clássico jamais tem favorito, independente do momento que os times estejam enfrentando”, falou aos seus jogadores.

Na última apresentação, com gols de Wilton, João Lucas e Dener, o VOCEM derrotou o Taquaritinga no estádio Tonicão por 3 a 0. Antes, havia vencido o XV de Jaú na casa do adversário por 2 a 0.

Por conta do risco de transmissão do novo coronavírus, a Federação Paulista de Futebol não permite o acesso do torcedor ao estádio nas competições oficiais. Apenas as duas delegações e profissionais que estarão trabalhando na partida terão acesso ao Tonicão na tarde desta quinta-feira.

Ao torcedor, a opção é transmitir a partida, ao vivo, por uma plataforma digital disponibilizada pela Federação Paulista de Futebol, que pode ser acessada através de link informado pelo portal www.futebolpaulista.com.br

