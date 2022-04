Assisense e VOCEM acertam últimos detalhes para estreias na Segundona

Clube Atlético Assisense e VOCEM iniciaram nesta segunda-feira, dia 18 de abril, a semana de treinamentos que antecede suas estreias no Campeonato Paulista da Série B, a ‘Segundona’ do futebol estadual.

O VOCEM será o primeiro a entrar em campo na competição.

O time do técnico Paulo César ‘PC’ joga sábado, dia 23, às 15 horas, em Presidente Prudente, contra o Grêmio Prudente.

Nesta segunda-feira, após o trabalho de musculação, comandando pelo preparador Cristiano Vieira no próprio CT ‘Padre Beline’, a equipe realizou um treinamento tático-técnico “para acertar os últimos detalhes no posicionamento”, explicou PC.

Nesta terça-feira, após folga no período da manhã, o grupo realiza novo ‘trabalho com bola’, no período da tarde.

Na quinta-feira, o treinador mariano realiza o treinamento coletivo ‘apronto’ para definir a equipe que entrará em campo em Presidente Prudente e anunciar os jogadores convocados para a viagem.

A delegação entra em período de concentração na sexta-feira.

EM C.MOTA – Com dificuldades para encontrar locais para treinar em Assis, o Atlético Assisense tem concentrado a maioria de suas atividades na vizinha cidade de Cândido Mota, onde reside o gerente de futebol Gustavo ‘Canhoto’.

Na tarde desta segunda-feira, o trabalho ocorreu na ‘Lagoa do Sapo’.

Nesta terça-feira, em dois períodos, os jogadores participam de treinamentos comandados por Fabiano Brás, no campo do ‘Castilho’, em Cândido Mota.

Na quarta-feira, pela manhã, o ‘Falcão do Vale’ realiza ‘trabalho técnico’ no estádio da Ferroviária, na rua Brasil, em Assis.

Antes da estreia, marcada para domingo, dia 24, às 10 horas, em Assis, contra o Itararé, o Assisense realiza um treinamento de reconhecimento do gramado na sexta-feira, pela manhã, no estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’.

Imagem: Divulgação