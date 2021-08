Assisense é derrotado em novo jogo-treino no Tonicão

O Clube Atlético Assisense, em mais um jogo-treino preparatório para a estreia no Campeonato Paulista da Série B, foi derrotado por 3 a 1 pelo Nacional, de Rolândia, na tarde deste domingo, no estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’, em Assis.

O único gol do ‘Falcão do Vale’ foi marcado pelo zagueiro Valô.

O técnico Paulo César ‘PC’ escalou o Atlético Assisense com: João ‘Pantaneiro’; Renato, Zé Roberto, Matheus e Pedro; Vitorino, Gabriel, Keizon e Luís Carlos; Thiurre e Thiaguinho Santos.

No transcorrer da partida, entraram: Mica no gol, Valô na zaga, Ibrahim na lateral esquerda, Thiago Garcia, Rafael e João no meio campista e ainda os atacantes Thiago ‘Imperador’ e Mosquito.

O Assisense estreia na Série B no domingo, dia 22 de agosto, às 15 horas, no estádio Tonicão, contra a Esportiva Santacruzense.

Nesta semana, não jogo treino programado pela diretoria do Assisense. Na sexta-feira, o técnico PC comanda mais um coletivo visando definir a equipe titular para a estreia.

Assisense jogou domingo no Tonicão

Imagem: Divulgação