Assisense conquista primeira vitória e VOCEM garante empate em Itararé

Jogadores do VOCEM durante viagem a Itararé

Terminou o primeiro turno do Campeonato Paulista da Segunda Divisão neste domingo, dia 22 de maio.

Atuando no estádio Tonicão, o Atlético Assisense conquistou a sua primeira vitória na competição.

Com um gol marcado por Luan, aos 36 minutos da segunda etapa, o ‘Falcão do Vale’ derrotou a Esportiva Santacruzense por 1 a 0, chegou aos 5 pontos e reacendeu as chances de classificação para a próxima fase.

O Assisense venceu com: Afonso; João Vitor, Cristian, Victor Renan e Felipe; Luiz Fernando, Vitor Manoel, Iago e Gabriel; Edson e Maicon. No transcorrer da partida, entraram: Re, Kevin, Cassiano, Matheus e Luan.

VOCEM – Na tarde deste domingo, jogando no estádio Virgínio Holtz, em Itararé, o VOCEM somou mais um ponto, ao empatar, em 0 a 0, com a Associação Itararé. O time mariano chega a 8 pontos, mantém a vice-liderança do Grupo 2, atrás do Grêmio Prudente, mas ainda aguarda a decisão sobre os pontos do jogo não ocorrido contra o Osvaldo Cruz.

Matheus Pereira, goleiro do ‘Esquadrão da Fé’, fez defesas importantes, que ajudaram a garantir o placar.

O técnico Paulo César ‘PC’ colocou em campo: Matheus Pereira; Capela, Wesley, Klaidher e Rhuan; Deyvid, Favela, Erick e Nickson; Gustavo Schutz e Leonardo. Entraram: Caio, Marinheiro, Alan Mendez, Eduardo e Guilherme.

DECISÃO – Nos próximos dias, a Federação Paulista deverá decidir sobre a partida não realizada no Tonicão, dia 15 de maio, entre VOCEM e Osvaldo Cruz por falta de uma ambulância UTI-Móvel.

RESULTADOS

O. Cruz 0 x 3 G. Prudente

Assisense 1 x 0 Santacruzense

Itararé 0 x 0 VOCEM

CLASSIFICAÇÃO

G. Prudente– 11 pontos

*VOCEM – 08 pontos

Itararé – 07 pontos

*Osvaldo Cruz – 06 pontos

Assisense – 05 pontos

Santacruzense – 01 ponto

*Um ponto a ser julgado

Assisense conquistou primeira vitória

Imagem: Divulgação CAA