Assisense conquista empate em Itararé e segue vivo na busca da vaga

Mais um bom resultado do Atlético Assisense fora de seus domínios, que deixa o time vivo na busca de uma vaga à próxima fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão.

Atuando no estádio Virgínio Holstaz, em Itararé, na tarde deste domingo, dia 29 de maio, o ‘Falcão do Vale’ garantiu o seu sexto ponto, ao empatar com a ‘Caçula’ Associação de Itararé pelo placar de 1 a 1.

O time da casa abriu o placar aos 37 minutos, através do atacante Lucas.

No final da segunda etapa, aos 33 minutos, finalmente a meta do Itararé sucumbiu.

Após várias defesas do goleiro João Bosco, o zagueiro Cristian conseguiu o empate para o ‘Falcão do Vale’.

O Assisense empatou em Itararé com: Afonso; João Vitor, Cristian, Victor Renan e Felipe; Luiz Fernando, Vitor Manoel, Iago e Gabriel; Luan e Redney. Durante a partida, o técnico Fabiano Brás promoveu a entrada dos jogadores: Edson, Ryan, Matheus, Amilton e Leandro.

O árbitro Martinho Menk da Silva Júnior aplicou seis cartões amarelos para o Assisense.

Foram advertidos: Luiz Fernando, Cristian, João Vitor, Redney e Leandro, além do técnico Fabiano Brás, que protestou demais contra as marcações da arbitragem.

“A atuação do árbitro deixou a desejar”, ratificou o presidente Fabinho Melo.

Com o empate e mais um ponto conquistado, o Falcão do Vale segue vivo na busca de uma vaga. “Esse é nosso primeiro objetivo”, confirma o dirigente Melo.

RESULTADOS

Osvaldo Cruz 2 x 0 Santacruzense

VOCEM 1 x 1 Grêmio Prudente

Itararé 1 x 1 Assisense

CLASSIFICAÇÃO

Grêmio Prudente – 12 pontos

Osvaldo Cruz – 8 pontos

VOCEM – 8 pontos

Itararé – 8 pontos

Assisense – 6 pontos

Santacruzense – 1 ponto

PRÓXIMA RODADA

Grêmio Prudente x Itararé

Assisense x Osvaldo Cruz

Santacruzense x VOCEM

Assisense empatou em Itararé neste domingo

Imagem: Divulgação CAA