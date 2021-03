Assis ultrapassa cinco mil infectados e chega a 73 óbitos por complicações da COVID

Nesta terça-feira, dia 9 de março, Assis ultrapassou cinco mil pessoas infectadas pela COVID-19 desde o início da pandemia, o que corresponde a aproximadamente 5% do número de habitantes.

De acordo com o boletim oficial divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde, a cidade totaliza 5.023 casos ‘positivos’ da doença, sendo 66 novos registros no curto período de 24 horas.

Outra triste e preocupante informação no boletim divulgado é a confirmação de mais três óbitos decorrentes de complicações do novo coronavírus. Uma mulher de 67 anos e um homem de 73 morreram em Assis e um assisense, de 45 anos, teve a morte confirmada em outro município, mas, segundo a Vigilância Epidemiológica, deve constar da estatística da cidade.

Com mais estas três mortes anunciadas, Assis totaliza 73 óbitos desde o início da pandemia. A Secretaria da Saúde informou que também investiga as causas da morte de uma mulher de 86 anos.

O boletim oficial que acompanha a evolução da pandemia do novo coronavírus confirmou, além dos 5.023 casos ‘positivos’, um total de 14.474 exames com resultados ‘negativos’ de um total de 21.648 notificações registradas nas unidades de saúde.

Nesta terça-feira, 2.151 pessoas aguardavam o encerramento de casos ou a chegada de resultado dos exames encaminhados para análise laboratorial.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, 77 pessoas estavam hospitalizadas na cidade se recuperando da COVID-19. Desse total de pacientes internados, 48 são moradores da cidade e 29 da região.

Dos assisenses hospitalizados, 18 encontravam-se em leitos de UTI, sendo oito mulheres e dez homens. Nas enfermarias, eram atendidos 30 pacientes, sendo 18 homens e 12 mulheres.

“Entre as medidas que devem ser adotadas para evitar a transmissão do Coronavírus estão manter todos os protocolos de higiene, ficar em casa, se possível, e usar máscaras ao sair de suas residências, medida já obrigatória em todo o estado de São Paulo e no município de Assis”, ressalta a Secretaria Municipal da Saúde.