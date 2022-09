Assis termina agosto sem morte por Covid; é o segundo mês que isso ocorre desde o início da pandemia

Ótima notícia.

Pela segunda vez, desde o início da pandemia do novo coronavírus -março de 2020-, Assis passou um mês inteiro sem óbitos por complicações da doença.

A primeira vez que isso havia acontecido na cidade foi em outubro de 2021 e agora se repete com a divulgação do último boletim de agosto de 2022.

A última morte por complicações da doença em Assis ocorreu na Santa Casa, no dia 31 de julho. A vítima foi um homem de 37 anos.

Outro dado positivo no controle da pandemia é que em agosto houve redução de quase a metade de novos casos de Covid-19 na cidade numa comparação com o mês anterior.

Segundo dados oficiais da Secretaria Municipal da Saúde, agosto registrou 830 novos registros contra 1.642 de julho.

Assis terminou agosto sem pacientes internados em alas clínicas com sintomas da doença, mas uma mulher continua internada em UTI da região por falta de leito SUS na cidade.

TOTAL – Os dados oficiais da Secretaria da Saúde totalizam 29.408 exames positivos de Covid-19 desde o início da pandemia. Os piores meses no registro de novos casos na cidade foram janeiro (3.865) e fevereiro (3.116) deste ano por conta da variante omicron.

Nesse período foram contabilizados 28 óbitos -janeiro (12) e fevereiro (16)-, enquanto os pacientes com sintomas mais graves precisaram ser removidos para hospitais da região em razão da desativação dos leitos do SUS nas alas clínicas e UTIs do Hospital Regional e Santa Casa de Assis.