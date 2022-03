Assis terá jogo beneficente para APAE neste domingo

Acontece neste domingo, dia 27 de março, às 10 horas, no estádio municipal Marcelino de Souza, na vila Ribeiro, uma partida amistosa de futebol com o objetivo de arrecadar alimentos para a APAE de Assis.

Em campo, estarão se enfrentando jogadores do Mike’s City ‘Policiais da Cidade – Força e Honra’, formado por policiais e amigos, e da ACOFUNIPAR – Associação dos Coordenadores de Futebol Norte Paranaense e Interior Paulista.

De acordo com o coordenador do evento em Assis, Marcelo Brito, para ter acesso ao estádio, basta o torcedor entregar um quilo de alimento não perecível na portaria.

Além dos alimentos arrecadados, a organização do evento está tentando conseguir doação de cestas básicas junto aos empresários da região. “Com a pandemia, a APAE passou por muitas dificuldades. Tudo que arrecadarmos, estaremos repassando à entidade”, explicou Brito.

Segundo ele, os interessados em doar alimentos ou cestas básicas, podem entrar em contato pelo telefone (18) 99778-3460.

Outra informação da organização é que o jogo festivo será transmitido pela plataforma Facebook. “Quem tiver interesse em divulgar sua marca na transmissão, também pode entrar em contato”, finalizou.

Antes do amistoso no estádio municipal Marcelino de Souza, cedido pelo Secretaria Municipal de Esportes, haverá execução dos hinos da FIFA, Nacional e do município.

Após o jogo festivo, a equipe de Assis recepcionará os jogadores visitantes com um almoço no salão da Associação Desportiva da Polícia Militar. “Quem puder ajudar na doação de alimentos e bebidas para a recepção, agradecemos”, finalizou.