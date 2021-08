Assis tem mais duas mortes por COVID neste domingo e totaliza 397 registros

Mais dois óbitos provocados por complicações decorrentes da COVID-19 em Assis neste domingo, dia 8 de agosto, e a cidade totaliza 397 vidas perdidas por conta da doença, desde o início da pandemia.

As mais recentes vítimas são: um homem de 45 anos e uma mulher com 78, que foram sepultadas no Cemitério Municipal da Saudade nesta segunda-feira..

A Secretaria da Saúde ainda aguarda o resultado do exame encaminhado para análise laboratorial de um homem de 86 anos, que morreu neste final de semana.

De acordo com o boletim oficial da Secretaria Municipal da Saúde, divulgado na manhã desta segunda-feira, dia 9 de agosto, no final de de semana foram registrados mais 19 casos positivos de COVID-19 e a cidade acumula 14.252 pessoas infectadas desde março de 2020, sendo que 12.580 estão recuperadas, por terem concluído isolamento domiciliar ou recebido alta médica.

Das 44.804 notificações desde o início da pandemia, 29.267 exames apresentaram resultado negativo.

Nesta segunda-feira, 1.285 pessoas aguardavam o encerramento do caso ou estavam à espera do resultado de exames encaminhados para análise.

O número de pacientes internados em Assis diminuiu no final de semana.

Nesta segunda-feira, eram 34 hospitalizados, sendo 18 assisenses e 16 moradores da região.

Dos pacientes de Assis, seis permaneciam em leitos de UTI -quatro mulheres e dois homens- e 12 eram atendidos em enfermarias, sendo cinco mulheres e sete homens.

A Secretaria da Saúde não informa a idade das pessoas hospitalizadas.

