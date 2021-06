Assis registra queda de casos novos e internações por COVID, mas média diária de mortes preocupa

Assis terminou a semana com uma leve queda no registro de casos novos e de internações hospitalares por COVID-19, mas a média diária de quase três mortes ainda se mantém, preocupando as autoridades de saúde.

CASOS – Apesar dos 145 novos registros de casos positivos nas últimas horas, de acordo com o boletim emitido pela Secretaria Municipal da Saúde nesta sexta-feira, dia 25 de junho, Assis terminou a semana com a menor média diária de casos de COVID dos últimos meses.

“Mas é muito cedo para comemorar”, analisa a secretária municipal da Saúde, Cristiani Bussinati, que insiste nas orientações para adoção de medidas preventivas, com o uso de máscaras e álcool em gel e se evitar aglomerações, além da procura pela vacina sem a escolha de imunizante: “a melhor vacina é que está no seu braço”, resume.

No intervalo de cinco dias, quando foram divulgados os boletins, de segunda-feira, dia 21, até a sexta-feira, dia 25, foram confirmados 302 registros da doença na cidade, o que representa uma média de 60,4 casos a cada 24 horas.

Na semana anterior, a média foi de 90,4 registros diários.

No entanto, a pior semana do mês foi a de 8 a 11 de junho. Nos quatro dias, foram 574 novos casos, o que representou uma média diária de 143,4 registros da doença.

Com os 145 novos casos de COVID nas últimas horas, Assis totaliza 13.115 pessoas infectadas desde o início da pandemia. Desse total, 11.943 são consideradas ‘recuperadas’, por terem concluído isolamento domiciliar ou recebido alta médica.

Das 40.837 notificações registradas nas unidades de saúde, desde março de 2020, 26.089 exames foram ‘negativos’.

Nesta sexta-feira, caiu para 1.633 o número de usuários que aguardam encerramento de caso ou a chegada de resultado de exames encaminhados para análise laboratorial.

INTERNAÇÕES – Outra boa informação do boletim que acompanha a evolução da pandemia nesta sexta-feira foi o número de internações hospitalares, que continua, pelo terceiro dia consecutivo, abaixo de três dígitos.

Segundo dados oficiais, os três hospitais da cidade atendiam 89 pacientes com COVID nesta sexta-feira, sendo 47 assisenses e 42 moradores da região.

Dos hospitalizados de Assis, 23 encontravam-se em leitos de UTI, sendo 14 mulheres e nove homens.

Nas enfermarias, estavam 24 assisenses, sendo 14 de cada sexo.

O boletim não informa a idade dos pacientes e nem os locais de internação.

MORTES – Nas últimas 24 horas, a Secretaria da Saúde confirmou mais dois óbitos decorrentes de complicações da COVID-19 e Assis totaliza 364 vidas perdidas pela doença desde o início da pandemia.

Só neste mês de junho foram 66 mortes em 25 dias, o que mantém uma média diária de 2,64 registros, muito próximo dos últimos três meses, os piores da pandemia.

As mais recentes vítimas são dois homens, com 34 e 44 anos de idade.

A Vigilância Epidemiológica ainda aguarda o resultado dos exames de três pacientes: dois homens, com 54 e 75 anos, e uma mulher com 71 anos.

Cemitério de Assis sepultou 66 vítimas da COVID em junho