Assis registra 60 novos casos de COVID e UTIs têm 87% dos leitos ocupados

Na manhã desta segunda-feira, dia 22 de fevereiro, a Secretaria Municipal da Saúde divulgou o mais recente boletim oficial que acompanha a evolução da pandemia da COVID-19 na cidade.

O dado mais preocupante é o aumento de 60 casos positivos da doença no final de semana. Com isso, Assis totaliza 4.325 pessoas infectadas. A taxa de ocupação hospitalar, principalmente em UTI, também é alarmante,

Das 19.261 notificações desde o início da pandemia, 13.286 resultados foram descartados ou considerados ‘negativos’, enquanto 1.650 continuam aguardando resultado de exame ou encerramento de caso.

Desde o dia 31 de março de 2020, quando foi registrada a primeira morte decorrente de complicações da COVID, Assis totaliza 63 óbitos.

Nesta segunda-feira, segundo a Secretaria Municipal da Saúde, 51 pacientes estavam internados nos três hospitais de Assis, sendo 25 moradores na cidade e o restante na região.

Dos 25 assisenses internados, seis estavam em UTI -quatro mulheres e dois homens- e 19 em enfermaria, sendo nove mulheres e 10 homens.

UTIs LOTADAS – No final da tarde desta segunda-feira, a Divisão Regional de Saúde de Marília apresentou os números do monitoramento diário que realiza dos leitos hospitalares com pacientes internados com suspeita ou confirmados de COVID nos hospitais da região.

Os números na região de Assis são alarmantes.

Na Santa Casa de Assis, dos 15 leitos de UTI -10 SUS e 05 particulares/convênios- 11 estão ocupados nesta segunda-feira, o que corresponde a uma taxa de ocupação hospitalar de 73,3%.

No Hospital Regional de Assis, todos os 10 leitos de UTIs estão com pacientes nesta segunda-feira.

No Hospital e Maternidade de Assis, dos quatro leitos de UTIs -particulares e convênios- só há um desocupado nesta segunda-feira, o equivalente a 75% de ocupação.

Na Santa Casa de Paraguaçu Paulista, os dez leitos de UTIs estão ocupados nesta segunda-feira.

No geral, dos 39 leitos de Unidade de Terapia Intensiva para internações de COVID-19 na região de Assis, 34 estão ocupados, o que corresponde a 87,18% de ocupação das vagas de UTI.