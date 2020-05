Assis já tem oito pacientes em UTI com suspeita de COVID-19

Os números, a cada dia, ficam mais preocupantes.

O boletim oficial divulgado no portal da Prefeitura Municipal de Assis, na manhã desta quinta-feira, dia 7 de maio, informa que oito pessoas estão internadas em Unidade de Terapia Intensiva -UTI- com suspeita de coronavírus.

De acordo com a informação, são sete homens e uma mulher.

Não foram reveladas as idades de cada paciente e nem o local da internação.

O JSOL –Jornal da Segunda On Line– apurou que, no final da tarde, havia oito pacientes internados na UTI do Hospital Regional, mas não obteve a informação se todos são de Assis.

Há, ainda, duas mulheres e três homens hospitalizados em enfermaria, sendo acompanhados.

Também não foi informada idade e nem o local onde cada um se encontra internado.

Todos, segundo o boletim, aguardam resultados e são considerados “suspeitos” de estarem infectados.

Oficialmente, até o momento, há dois óbitos confirmados na cidade: um homem com 54 anos e uma mulher com 82.

A morte de um homem com 88 anos de idade, ocorrida na madrugada desta quarta-feira, dia 6, na UTI do Hospital Regional, segundo o boletim, está “em investigação”

Desde o início da pandemia, Assis contabiliza 22 casos confirmados de coronavírus.

Há oito pacientes internados na UTI do Hospital Regional