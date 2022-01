Assis já estuda reativar leitos de Covid-19 no Hospital Regional

Oficialmente ninguém confirma, mas a explosão de novos de Covid e a incômoda transferência de pacientes da microrregião de Assis pra o Hospital das Clínicas de Marília, após o fechamento de leitos SUS nas cidades de Assis e Paraguaçu Paulista, está gerando desconforto entre as autoridades de saúde e um grande desgaste na classe política. Por isso, eles decidiram pressionar a Secretaria Estadual de Saúde para que autorize a reabertura do setor de enfermaria e UTI aos pacientes da Covid no Hospital Regional de Assis.

Nesta terça-feira, dia 11, segundo levantamento feito pelo Jornal da Segunda, o Hospital das Clínicas de Marília atendia dois pacientes de Assis, um de Paraguaçu e um de Cândido Mota na ala de UTI. Esses números representam mais da metade dos internados. Dos 20 leitos oferecidos, sete estavam ocupados, o que representa 35% da taxa de ocupação.

No setor de enfermaria do Hospital das Clínicas de Marília, das 22 vagas oferecidas, metade estava ocupada. Dos 11 pacientes, dois eram de Assis, um de Paraguaçu Paulista e um de Campos Novos Paulista. Os demais da microrregião de Marília.

EM ASSIS – Como o boletim oficial desta quarta-feira, divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde, mostrou cinco hospitalizados em UTI e sete em enfermaria de COVID, a secretária Cristiani Bussinati confirmou que dois estavam em UTI e dois em enfermaria de hospitais particulares ou convênio em Assis. Ela explicou que os hospitais que atendem pelo SUS mantiveram as alas de isolamento para Covid-19. “No caso de internação por outro motivo e o paciente for diagnosticado com Covid, ele fica isolado no próprio hospital”.

Hospital Regional pode reabrir leitos para Covid-19