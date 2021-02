Assis inicia vacinação ‘drive thru’ para idosos com ou mais de 90 anos

A Secretaria Municipal de Saúde inicia nesta quarta-feira, dia 10 de fevereiro, uma nova etapa de vacinação contra COVID-19 às pessoas com ou mais de 90 anos de idade.

Além da vacinação domiciliar, iniciada na semana passada, de acordo com cadastro de usuários nas unidades básicas de saúde, a Secretaria de Saúde passará a oferecer a opção da imunização no sistema ‘drive thru’, onde não é preciso o usuário descer do veículo.

A vacinação nesse modelo, já adotada em 2020 para aplicar imunizantes contra H1n1, evita o deslocamento do usuário à unidade de saúde e favorece àqueles que têm dificuldades de locomoção.

A Secretaria de Saúde escolheu proceder a vacinação no estilo ‘drive thru’ na ‘Farmácia Unimed’, situada na avenida Rui Barbosa, 1.711, e acontecerá no período das 9 horas às 16 horas.

A equipe da Vigilância Epidemiológica alerta que, no ato da vacinação, o idoso deverá apresentar um documento com fotografia e o CPF.

A secretária municipal da Saúde, Cristiani Bussinati, orienta aos familiares que façam, se possível, o cadastro do idoso no site do Governo do Estado de São Paulo www.vacinaja.sp.gov.br para agilizar o atendimento.

MAIS VACINAS – Nesta terça-feira, dia 9 de fevereiro, Assis recebeu mais 2.706 doses de vacina Coronavac. Com a nova remessa, já foram entregues 6.426 doses do imunizante do Instituto Butantan e 1.430 da Astrazeneca, da Fiocruz, totalizando 7.856 doses.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica, das 7.856 doses recebidas, já foram aplicadas 3.548 entre os profissionais de saúde, idosos e abrigados em asilos.

Das 2.706 doses recebidas nesta terça-feira, 1.880 serão reservadas para a segunda dose dos profissionais de saúde da linha de frente no atendimento a pacientes com COVID e outras 826 doses devem ser destinadas aos usuários da faixa etária entre 85 e 89 anos.