Assis confirma mais uma morte por COVID e chega a 420; em dois dias, cidade tem quase o dobro de casos novos do que nos 28 dias do mês

A Secretaria Municipal da Saúde divulgou, no final da manhã desta quinta-feira, dia 30 de dezembro, o último boletim que acompanha a evolução da pandemia de COVID-19 do ano de 2021.

Os números de novos casos da doença são preocupantes.

Somente nas últimas 48 horas, Assis teve 36 exames positivos de COVID-19, o que representa quase o dobro dos verificados nos 28 dias do mês, quando foram 20 casos.

Com isso, Assis acumula 15.153 pessoas infectadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia.

Desse total, 14.697 pessoas são consideradas recuperadas da doença, por terem recebido alta médica ou concluído isolamento domiciliar.

Nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim, as unidades de saúde atenderam 122 novas notificações, totalizando 50.347 desde março de 2020, quando surgiram os primeiros registros.

O número de pessoas isoladas, em quarentena, dobrou nas últimas 24 horas. De 18 pacientes nessa situação na quarta-feira, saltou para 36.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, nesta quinta-feira há uma pessoa hospitalizada com sintomas da doença. Uma mulher está internada em leito de UTI e não há pacientes se recuperando em enfermaria.

A procura na Unidade de Pronto Atendimento -UPA Ruy Silva- aumentou nos últimos dias, “mas há muitos casos de síndrome gripal”, explicou a secretária da Saúde, Cristiane Bussinati.

Com isso, aumentou a prescrição do medicamento ‘tamiflu’.

“É preciso que as pessoas continuem se protegendo, com uso de máscaras de proteção facial, evitando aglomeração e higienizando as mãos com álcool em gel”, recomendou Cristiane.

ÓBITO – Infelizmente, o boletim oficial da Secretaria da Saúde confirmou mais uma morte na cidade por complicações de COVID-19. É um homem de 79 anos, que morreu no dia 28, na Santa Casa de Assis.

Foi o primeiro óbito do mês de dezembro.

Desde o início da pandemia, Assis contabiliza 420 vidas perdidas pela doença.

