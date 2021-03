Assis confirma 69ª morte por COVID; vítima tinha 43 anos

O designer Sérgio Rubens Bechelli, de 43 anos de idade, é a mais recente vítima fatal do novo coronavírus em Assis. Ele morreu na madrugada desta quinta-feira, dia 4 de março, na Santa Casa de Assis, e foi sepultado no Cemitério Municipal da Saudade, no período da manhã.

Com isso, a cidade chega a um total de 69 mortes decorrentes de complicações da COVID-19 desde o início da pandemia. A triste notícia foi confirmada no boletim oficial, divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde.

A mesma publicação descartou a morte por COVID de um homem de 52 anos, ocorrida na segunda-feira, dia 1º de março.

De acordo com o boletim, Assis atingiu o maior número de internações nos três hospitais da cidade, que acolhiam 77 pacientes divididos em leitos clínicos e UTIs nesta quinta-feira. Desse total de hospitalizados, 41 são pacientes que moram em Assis e 36 em cidades da região.

Dos assisenses internados, nove estavam em leitos de UTIs, sendo três mulheres e seis homens, enquanto 13 mulheres e 19 homens eram atendidos em enfermarias.

O número de casos positivos nas últimas horas sofreu uma pequena queda em comparação aos dias anteriores. Com 26 novos registros em 24 horas, Assis totaliza 4.690 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

O boletim desta quinta-feira não atualizou a quantidade de notificações, mas informou que 13.920 pessoas tiveram resultados negativos e que outras 2.086 aguardam resposta de exames encaminhados para análise laboratorial.

“Entre as medidas que devem ser adotadas para evitar a transmissão do Coronavírus estão manter todos os protocolos de higiene, ficar em casa, se possível, e usar máscaras ao sair de suas residências, medida já obrigatória em todo o estado de São Paulo e no município de Assis”, reforça a Secretaria da Saúde.

Sérgio Bechelli é mais uma vítima fatal da COVID-19