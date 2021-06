Assis começa vacinar quem tem 40 anos, na FICAR, nesta quinta-feira

Chegou o esperado dia de vacinação contra a COVID-19 para quem tem 40 anos de idade em Assis.

A Secretaria Municipal da Saúde acaba de confirmar que irá iniciar a imunização dessa faixa etária nesta quinta-feira, 1º de julho, aniversário da cidade, no Parque de Exposições Jorge Alves de Oliveira, onde acontece a FICAR.

A vacinação começa às 9 horas e termina às 16 horas e será no sistema ‘drive thru’, onde não é preciso descer do veículo.

O acesso ao parque de exposições será pela avenida Chico Mendes, no prolongamento da avenida Getúlio Vargas, antes do portão de entrada do Centro Social Urbano.

A secretária municipal da Saúde, Cristiani Bussinati, orienta as pessoas interessadas na vacina que levem um documento com fotografia, CPF e um comprovante de residência ou apresente o título eleitoral.

Segundo ela, é importante que as pessoas façam o cadastro antecipadamente no portal ‘Vacina Já’ para evitar filas.