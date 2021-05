Assis começa vacinar idosos de 60 a 62 anos nesta quarta-feira com ‘drive thru’ na FICAR

Boa notícia para quem tem idade entre 60 e 62 anos e aguardava ser vacinado contra a COVID-19 em Assis.

A Secretaria Municipal da Saúde confirmou, na manhã desta terça-feira, que iniciará a imunização desta faixa etária a partir desta quarta-feira, dia 5 de maio, com postos em seis escolas municipais e um ‘drive thru’.

A novidade é que a vacinação onde não é preciso descer do carro, no sistema ‘drive thru’, acontecerá no Parque de Exposições Jorge Alves de Oliveira, onde era realizada a FICAR, no período das 9 às 16 horas.

A Secretaria da Saúde informa que os veículos devem se posicionar em direção à avenida Getúlio Vargas. Os agentes de trânsito devem orientar a formação da fila.

O pátio da Farmácia Unimed, na avenida Rui Barbosa, onde ocorria a vacinação, está em reforma.

As escolas municipais, que funcionarão como postos de vacinação das 8 horas ao meio dia desta quarta-feira, serão as mesmas: ‘Pequeno Polegar’, na vila Ribeiro; ‘Bambalalão’, no Jardim Paraná, ‘Maria Adilecta’, no bairro Bonfim; ‘Maria Aparecida da Mota’, na vila Fiuza, ‘José Santilli Sobrinho’, na vila Marialves e ‘Maria Clélia de Oliveira Valim’, na vila Operária.

A secretária municipal da Saúde, Cristiane Bussinati, lembra que é necessário o idoso comparecer ao posto de vacinação portando um documento com fotografia e o CPF.

QUASE 20 MIL – Segundo o vacinômetro, dispositivo criado pelo Governo de São Paulo para acompanhar o ritmo de imunização no Estado, até a manhã desta terça-feira, dia 4 de maio, Assis já havia aplicado a primeira dose da vacina contra a COVID-19 em 19.951 pessoas.

Outras 11.720 pessoas já receberam a segunda dose, totalizando 31.675 doses aplicadas no município.

Como o vacinômetro leva em consideração apenas a dose inicial, Assis ocupava a 196ª posição no ranking estadual, com 19% da população parcialmente imunizada entre os 645 municípios paulistas.



Vacinação acontecerá na FICAR também

69 – Atualizado às 9h55