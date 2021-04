Assis começa vacinar idosos com 68 anos nesta quinta-feira

Boa notícia para quem tem 68 anos de idade.

Em Assis, a vacinação contra a COVID-19 para esta faixa etária terá início nesta quinta-feira, dia 1º de abril.

No início da manhã desta quarta-feira, a secretária municipal de Saúde, Cristiane Bussinati, anunciou o início da vacinação dessa nova faixa etária a partir desta quinta-feira.

LOCAIS – A vacinação nesta quinta-feira, aos idosos com 68 anos, acontecerá no modelo ‘drive-thru’, onde não é preciso descer do carro, na Farmácia da Unimed, na avenida Rui Barbosa, das 8h30 às 13 horas.

Também haverá cinco postos fixos na seguintes escolas municipais: ‘Pequeno Polegar’, na vila Ribeiro, ‘Bambalalão’, no Jardim Paraná, ‘Maria Adilecta’, no Bonfim, ‘Aparecida Manoel da Mota, na vila Fiuza, ‘José Santilli Sobrinho’, na vila Marialves, e ‘Maria Clélia de Oliveira Valim’, na vila Operária. Nesses locais, a vacinação também acontece das 8h30 às 13 horas.

Cristiane ressalta que a pessoa deve comparecer ao posto de vacinação portando um documento com fotografia e o CPF. “Caso algum idoso nessa faixa etária esteja acamado ou impossibilitado de se locomover até o ponto de vacinação, é necessário entrar em contato com a Unidade de Saúde da região que ele pertence para agendar a vacina a domicílio”, finaliza a secretária.

VACINAS – Segundo o vacinômetro, dispositivo criado pelo Governo do estado de São Paulo para acompanhar a distribuição dos imunizantes aos municípios, até esta quarta-feira, dia 31 de março, Assis já tinha recebido 20.587 doses de vacinas, sendo a maior parte da marca Coronavac, produzida no Instituto Butantan, e o restante de AstraZeneka, da Oxford, fabricada pela Fundação Osvaldo Cruz.