Assis começa a vacinar idosos com 77 anos nesta quarta-feira

A secretária municipal da Saúde, Cristiane Bussinati, confirmou o início da vacinação contra a COVID-19 para as pessoas com 77 anos de idade, ou mais, a partir desta quarta-feira, dia 3 de março. Ela lembra ser necessário que o idoso apresente um documento com fotografia e o CPF para receber a primeira dose da imunização.

Para a vacinação desse público continua disponível o modelo ‘drive thru’, onde não é preciso descer do veículo. “Manteremos o sistema drive-thru no estacionamento da farmácia Unimed, na avenida Rui Barbosa, das 8h30 às 16 horas”, explicou Cristiane.

Também haverá outros pontos de vacinação em unidades de saúde e escolas municipais, com atendimento das 8 às 13 horas.

As escolas preparadas para receber os idosos são a EMEI ‘Bambalalão’, no Jardim Paraná, e EMEI ‘Pequeno Polegar’, na vila Ribeiro.

As Unidades Básicas de Saúde prontas para a imunização são: Fiuza, Bonfim, Maria Isabel e Vila Operária.

No entanto, segundo a Secretaria Municipal da Saúde, na sexta-feira, dia 5 de março, funcionarão apenas os pontos fixos de vacinação para as pessoas com mais de 77 anos nas unidades ‘Bambalalão’, ‘Pequeno Polegar’, UBS Fiuza, UBS Bonfim, UBS Maria Isabel, UBS Vila Operária, no período das 8h às 13 horas. “Nesse dia (sexta-feira), não haverá funcionamento do drive-thru”, repete Cristiane.

DRIVE THRU – Na segunda-feira, dia 1º de março, primeiro dia de imunização contra COVID das pessoas com mais de 80 anos de idade, em Assis, foram aplicadas cerca de 900 doses do imunizante, sendo 330 somente no estacionamento da farmácia da Unimed, na avenida Rui Barbosa.

No início da manhã, antes mesmo de iniciar a vacinação, teve uma pequena confusão pela grande quantidade de veículos parados na avenida Rui Barbosa, mas, no período da tarde, a situação “foi tranquila”, garante a Secretaria da Saúde.

Uma sugestão de abertura de novos pontos de vacinação no sistema ‘drive-thru’ para as próximas etapas de novas faixas etárias não é descartada, mas a secretária Cristiane Bussinati ressalta que “é preciso encontrar um espaço com sinal de internet muito bom para o registro imediato das doses”. Segundo ela, “o sistema de informação de vacina está muito melhor agora”.

Além das condições tecnológicas, a secretária lembra do aspecto climático: “temos que pensar nas condições do tempo, para que nossos trabalhadores e os usuários estejam protegidos”.

A Secretaria Municipal da Saúde estuda abrir um novo posto para vacinação ‘drive thru’ no campus da Fema, que tem amplo espaço e ruas amplas nas imediações, como a avenida Getúlio Vargas.

Cristiane adverte que “sobre a questão da ampliação da faixa etária, é preciso informar que o número de doses recebidas para 77 anos de idade corresponde a menos de 40% da nossa necessidade”. Ou seja: não tem vacina suficiente para todos. “Na próxima semana, se recebermos mais doses, continuaremos vacinando essa faixa etária”, promete.

SEGUNDA DOSE – Sobre os profissionais de saúde, que receberam a primeira dose no dia 6 de fevereiro, na Fundação Educacional do Município de Assis, a Secretaria Municipal da Saúde pretende completar a imunização até sexta-feira. “Estamos confirmando o local para iniciarmos a divulgação”, finalizou Cristiane.