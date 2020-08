Assis começa a semana com sete pessoas na UTI por COVID

Na manhã desta segunda-feira, dia 3 de agosto, a Secretaria Municipal da Saúde divulgou mais um boletim oficial com dados referentes aos casos de coronavírus em Assis. O dado mais preocupante, além do aumento de casos, é a internação de sete pessoas em leitos de UTI nos hospitais da cidade.

De acordo com o boletim, baseado em informações da Vigilância Epidemiológica, os resultados ‘positivos’ para COVID-19, que eram 559 uma semana atrás, saltaram para 695 casos, o que corresponde a 136 pessoas infectadas a mais.

Os casos considerados ‘negativos’, que na semana passada eram 1.369, subiram 1.676, o que equivale a 307 exames descartados no período.

A cidade continua com o mesmo número de 18 óbitos, embora o Cemitério Municipal da Saudade tenha realizado um sepultamento na manhã de domingo, dia 2 de agosto, com procedimentos protocolares de morte por COVID. “Era uma vítima residente na capital, cujo corpo foi transladado e sepultado em Assis, a pedido dos familiares”, explicou o administrador do cemitério, Fabiano Cavalcante.

Ainda segundo o boletim divulgado nesta segunda-feira, 832 pessoas com suspeita de terem contraído o novo coronavírus aguardavam resultado de exames encaminhados a laboratórios.

O número de pacientes internados diminuiu em comparação de sete dias atrás de 18 para 12, mas o dado mais preocupante é que mais da metade deles, sete, estavam em leitos de UTI.

Uma mulher e seis homens encontraram em Unidades de Terapia Intensiva dos hospitais da cidade e os demais pacientes eram atendidos em leitos de enfermaria.

Boletim revela 695 casos positivos