Assis chega aos 75 óbitos, só em abril, e ultrapassa 8 mil infectados na pandemia

Continuam extremamente preocupantes os números da pandemia do novo coronavírus em Assis.

Segundo dados oficiais da Secretaria Municipal da Saúde, divulgados no boletim desta terça-feira, dia 27 de abril, a cidade ultrapassou a casa das oito mil pessoas infectadas desde o início da pandemia e no quarto mês do ano já foram confirmados 75 óbitos decorrentes de complicações da COVID-19.

No total, desde março de 2020, 226 assisenses perderam a vida por conta da doença.

Só nos meses de março e abril deste ano, os piores meses da pandemia, a cidade registrou 159 mortes, o que representa o dobro de registros de todos os meses anteriores.

Num intervalo de 24 horas, o Cemitério Municipal da Saudade realizou mais três sepultamentos com protocolos para vítimas de COVID-19.

Foram sepultados dois homens, de 58 e 76 anos, e uma mulher com 53 anos.

O número de casos novos, após leve desaceleração, voltou a crescer.

Foram confirmados 87 registros num intervalo de 24 horas e Assis totaliza 8.084 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Desse total de casos ‘positivos’, a Secretaria da Saúde garante que 7.901 pessoas podem ser consideradas ‘recuperadas’ da doença por terem concluído isolamento domiciliar ou recebido alta médica.

Das 30.127 notificações abertas nas unidades de saúde, 20.617 tiveram resultado ‘negativo’ para os exames.

Nesta terça-feira, segundo a Vigilância Epidemiológica, 1.426 assisenses aguardam encerramento de caso ou a chegada de resultado de exames encaminhados para análise laboratorial.

INTERNADOS – Voltou a crescer o número de pacientes hospitalizados na cidade. Nesta terça-feira, 57 assisenses e 54 moradores da região, totalizando 111 pacientes, estavam internados nas três unidades hospitalares que atendem pacientes de COVID-19.

Dos moradores de Assis, 20 estavam em leitos de UTI, sendo 11 mulheres e nove homens. Nas enfermarias, 13 homens e 14 mulheres residentes na cidade eram atendidos.

A Secretaria Municipal da Saúde não informa a idade dos pacientes internados com o novo coronavírus.

Só em abril foram 75 mortes por COVID em Assis