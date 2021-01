Assis chega aos 3 mil infectados e 44 mortes por COVID

Os números da pandemia do novo coronavírus não param de aumentar em Assis.

O boletim oficial da Secretaria Municipal da Saúde, divulgado nesta quinta-feira, dia 14 de janeiro, confirmou a morte de uma moça de 37 anos e informou que a cidade ultrapassou a casa dos três mil casos positivos da doença.

Um monitoramento de leitos, feito pela Divisão Regional de Saúde, aponta que os hospitais de Assis e Paraguaçu Paulista chegaram ao limite de internações em UTIs nesta quinta-feira. As enfermarias nos dois hospitais da cidade também estão perto da capacidade total, mas há vagas em outros municípios da região.

A 44ª morte confirmada em Assis por complicações do novo coronavírus foi registrada na manhã desta quinta-feira, na UTI da Santa Casa de Assis. A vítima é uma moça de 37 anos, Fabiane Furlan, que morava no Parque Universitário.

A Secretaria da Saúde continua aguardando o resultado da investigação sobre as causas da morte de um homem de 49 anos, ocorrida também na Santa Casa, na tarde do último domingo.

Em São Paulo, familiares anunciaram a morte do empresário Elton Luis Maldaner, de 60 anos, que se encontrava internado há cerca de seis meses, ‘também em decorrência de complicações do vírus’, informou o portal de notícias Abordagem.

Segundo o ex-vereador Ernesto Nóbile, autor do projeto que concedeu o título honorífico de cidadão assisense a Elton Maldaner, o corpo do empresário será velado na manhã desta sexta-feira em Assis, antes de ser levado para Londrina, onde será cremado.

Outro dado preocupante no boletim da Secretaria da Saúde, que acompanha a evolução da pandemia em Assis, é o registro de 108 novos casos da doença nas últimas 24 horas. Com isso, a cidade totaliza 3.034 pessoas infectadas.

Desde março de 2.020, aconteceram 14.136 notificações, sendo que 9.837 tiveram resultados descartados ou ‘negativos’.

Segundo a Vigilância Epidemiológica, nesta quinta-feira, 249 pessoas aguardavam o resultado de exames encaminhados ao Instituto Adolfo Lutz e outras 1.242 continuavam à espera de ‘investigação/encerramento de caso’.

INTERNAÇÕES – Segundo o boletim oficial da Secretaria Municipal da Saúde, 39 pessoas estavam hospitalizadas em Assis nesta quinta-feira, sendo 19 moradores da cidade e o restante da região.

Dos 19 assisenses internados, oito estavam em leitos de UTI -seis homens e duas mulheres- e 11 pacientes eram atendidos em enfermaria, sendo quatro mulheres e sete homens.

“Entre as medidas que devem ser adotadas para evitar a transmissão do Coronavírus estão manter todos os protocolos de higiene, ficar em casa, se possível, e usar máscaras ao sair de suas residências, medida já obrigatória em todo o Estado de São Paulo e no Município de Assis”, orienta a Secretaria Municipal da Saúde.

Uma mulher de 37 anos foi sepultada no Cemitério da Saudade