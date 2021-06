Assis chega a 300 mortes por COVID-19

Nesta segunda-feira, dia 31 de maio, o município de Assis atingiu 300 mortes provocadas por complicações decorrentes da COVID-19 desde o início da pandemia.

Só neste mês que terminou, foram 70 vidas perdidas.

Da tarde de sexta-feira, dia 28, até a manhã desta segunda-feira, dia 31, a cidade registrou oito óbitos, entre eles de algumas pessoas bastante conhecidas na sociedade, como os empresários Durvalino Binato Júnior, de 64 anos, da Rede Avenida, e Maurílio Dias Melo, de 62 anos, da Elétrica Forte.

No final da manhã desta segunda-feira, após a divulgação do boletim, foi confirmada a morte do policial civil aposentado Vagner Gutierrez, o ‘Alemão’, de 59 anos, que atuava como motorista de Van nos últimos anos e encontrava-se internado na UTI da Santa Casa de Assis há uma semana.

Na região, a classe política também sofreu uma perda, com a morte do ex-prefeito de Florínea, Valter Gervazioni, de 69 anos, ocorrida na tarde de sábado, na UPA ‘Ruy Silva’, em Assis.

De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde, ainda eram aguardados resultados de exames para confirmar as causas dos óbitos de dois homens com 42 e 64 anos de idade.

Das 35.878 notificações abertas nas unidades de saúde desde março de 2020, 10.804 exames apresentaram resultados ‘positivos’.

Desse total, segundo a Vigilância Epidemiológica, 10.204 pessoas são consideradas ‘recuperadas’ por terem concluído isolamento domiciliar ou recebido alta médica.

Das mais de 35 mil notificações, 23.933 exames foram descartados por apresentarem resultados ‘negativos’.

Nesta segunda-feira, 1.141 pessoas aguardavam encerramento de caso ou resultado de exames.

O número de hospitalizados teve uma pequena redução em comparação à sexta-feira. Dos 139 pacientes internados nos três hospitais da cidade, 79 eram assisenses e 60 moradores da região.

Dos hospitalizados de Assis, 20 estavam em leitos de UTI -oito mulheres e 12 homens- e 59 em enfermarias, sendo 33 homens e 26 mulheres.