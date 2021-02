Assis arrecada donativos aos desalojados de Maracaí em pedágio neste sábado

Acontece neste sábado, dia 6 de fevereiro, das 10 às 15 horas, o pedágio solidário ‘SOS-Maracaí’, em frente ao barracão da Escola de Samba Unidos da Vila Operária, visando arrecadar donativos de assisenses às famílias desalojadas pelas chuvas que atingiram aquela cidade no último domingo.

Segundo o prefeito de Maracaí, Paulo Eduardo da Silva, o ‘Paulinho’, muitas famílias tiveram que abandonar suas residências por conta dos riscos ‘e perderam tudo’.

A ideia dos organizadores do pedágio ‘SOS Maracaí’ é arrecadar, preferencialmente, material de higiene pessoal, como: sabonete, creme dental, pasta de dente, sabão e papel higiênico. Mesmo assim, outras doações, como roupas e até móveis, já estão sendo entregues no barracão da agremiação carnavalesca desde a sexta-feira.

No final da tarde deste sábado, a Prefeitura de Maracaí deverá deslocar um veículo a Assis para buscar os donativos arrecadados. “Queremos, antecipadamente, em nome dessas famílias desabrigadas e desalojadas, agradecer o gesto de solidariedade do povo assisense”, disse o prefeito Paulinho.

O grupo de motociclistas ‘Mike Maluco’ também está arrecadando donativos às famílias maracaienses em sua sede, na Travessa Sorocabana, próximo ao Galpão Cultural.

O pedágio solidário no barracão da Unidos da Vila Operária acontece neste sábado, das 10 às 15 horas, na rua Tibiriçá, na passagem da linha férrea interligando as vilas Operária e Xavier.

Por conta dos riscos de transmissão do novo coronavírus, o motorista não precisará sequer descer do seu veículo para entregar sua doação. Ele poderá, através da janela do carro, depositar seu donativo em caixas de papelão, cedidas pelo Fundo Social de Solidariedade de Assis, colocadas próximo à guia de sarjeta. “Mesmo assim, teremos voluntários para auxiliar na arrecadação”, completou José Corrêa, presidente da Unidos da Vila Operária.

Doações já começaram a ser entregues no barracão da V.O.