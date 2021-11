Asfalto em frente a FEMA, recém-entregue pela Prefeitura, afunda com as primeiras chuvas

Menos de um mês após ser entregue pela Prefeitura Municipal de Assis, que substituiu a rede de galerias pluviais, o asfalto na rua Santa Terezinha, em frente ao portal de entrada da Fundação Educacional do Município de Assis -FEMA- cedeu com as chuvas registradas na madrugada desta sexta-feira, dia 26 de novembro.

Abriram duas crateras no asfalto que engoliram parte da calçada do Clube da Terceira Idade.

Cones e uma fita zebrada sinalizam o perigo aos motoristas e motociclistas que passam pelo local.

Como há previsão de chuvas para as próximas horas, é provável que a Secretaria Municipal de Planejamento e Obras aguarde para recuperar o asfalto.

Asfalto cedeu com as primeiras chuvas