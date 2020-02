Artista plástico Audálio Duarte retorna ao carnaval da V.O.

Reconhecido artista plástico, o alagoano Audálio Duarte, que morou grande parte dos seus 65 anos em Assis, mas que está residindo e trabalhando em Marília há mais de 15 anos, está de volta ao Carnaval de Assis.

Ele aceitou o convite da diretoria da Escola de Samba Unidos da Vila Operária para desenhar e confeccionar as fantasias e alegorias para o desfile de 2.020.

“Sempre tive ligação, quase umbilical, com a Vila Operária e agora surgiu uma oportunidade para retornar à escola que me acolheu no século passado”, brincou Duarte, em meio às dezenas de adereços que ele produz durante as mais de 15 horas diárias que permanece no barracão da agremiação verde e rosa.

O vice-presidente da Unidos da Vila Operária, Sérgio Frederico, não esconde seu entusiasmo com o trabalho do artista. “Com poucos recursos, e reaproveitando muito material, ele tem produzido lindas fantasias. Nosso desfile será um espetáculo”, prevê Frederico.

O convite para o artista voltar à Vila Operária surgiu em razão dos compromissos profissionais do carnavalesco Paulo Fernando, que estava residindo e trabalhando na cidade de Iepê.

No entanto, na atribuição de aulas do Estado, Paulinho conseguiu voltar a Assis e continuará na V.O., mas trabalhando com uma ala de evolução que promete ser a sensação do desfile: “Teremos muita surpresa”, promete.

A V.O., mesmo sem recursos públicos, pretende apresentar mais de 150 figurantes na avenida Siqueira Campos, no sábado, dia 22, a partir das 20 horas.

O enredo escolhido é “V.O.: uma jovem senhora de 40 anos” e conta a história de quatro décadas de uma das mais antigas escolas de samba em atividade do interior do estado de São Paulo.

Audálio Duarte trabalha 15 horas diárias no barracão da V.O.