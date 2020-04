ARTIGO: A vida imitando a arte!

Com essa fase de isolamento social, embora o trabalho docente on-line esteja a todo vapor, o tempo passa mais lento e o ócio produtivo é bem-vindo.

Também há tempo para atividades de lazer e a dobradinha filme-pipoca faz muito sucesso.

Como é sabido, uma fatia dos filmes americanos e voltada à ficções científicas e ensaios futuristas. O elenco de obras é vasto. Quem não se lembra de O Ataque, O exterminador do Futuro, Independece Day, Epidemia, entre tantos?

Navegando pela telinha da TV, tive a oportunidade de rever alguns filmes de suspense “apocalíptico”, cujos roteiros passam pela dramas dos personagens, com investigações diversas, criação de vilões e heróis e final romântico sem traumas.

O filme ‘Contágio’ não foge à regra, e vai além. Nele, ocorre o encontro da cura da doença em meio a pandemia.

Entretanto, na vida real não é assim!

O desfecho diverge em muito do cenário fictício.

Acredito que produtores de Hollywood não imaginaram que, um dia, suas obras se materializassem em realidade.

Vejam, a ficção tornou-se realidade.

Já temos um vírus, milhares de infectados confirmados e outros ainda à espera de resultados de exames e muitas mortes.

Gostaria de estar falando de contos de fada com heróis e princesas. Ainda que, nas últimas décadas, as pandemias estejam previstas por cientistas em diferentes países, infelizmente, “temos por hábito só acreditar no que vemos”.

O que podemos fazer?

Não há receita pronta, mas acredito que podemos colaborar com o presente e o futuro com ações que nos tornem mais humanos e solidários, mais sensíveis às demandas alheias.

Meu desejo é que mentes brilhantes floresçam trazendo as respostas necessárias para o combate desse mal. Que essa realidade nos alerte para nossa fragilidade e impotência. Que tomemos consciência que somos apenas mais um dos seres que ocupam este planeta e que o “tempo” é breve.

A vida é curta demais para desperdiça-la e torná-la pequena!

O autor do artigo, Thiago Hernandes de Lima, é professor de Geografia, ex-vereador e colaborador do JSOL – Jornal da Segunda On Line