Apresentado, Betão promete VOCEM ‘protagonista’ e brigando pelo acesso

O novo técnico do VOCEM de Assis, Betão Alcântara, foi apresentado no final da manhã desta segunda-feira, dia 6 de janeiro, com um discurso totalmente otimista.

“Fui contratado para fazer um VOCEM protagonista e brigando por acesso”, começou.

O novo comandante foi apresentado pelo vice-presidente de futebol, Lauro Valim, e pelo diretor Fábio Reis, no Centro de Treinamento ‘Padre Beline’.

Alcântara disse ter recusado duas propostas de trabalho em clubes da Série A-3 para dirigir o VOCEM. “Optei por uma estrutura de quem quer vencer. Foi o que me prometeu o Fiuza (presidente do Conselho Deliberativo)”, resumiu.

Embora o planejamento estabelecido pela diretoria seja começar a trabalhar no dia 10 de fevereiro, Betão, junto com Valim, já acerta a contratação de alguns atletas. “Alguns nomes já estão apalavrados e devem chegar nos próximos dias para assinar contrato”, disse ele.

O goleiro a ser contratado é Gabriel, de 23 anos, que estava no Rio Branco de Americana. O zagueiro Lucas Rafael, do futebol alagoano, também já acertou as bases salariais para defender o VOCEM.

Do time da temporada 2.019, a diretoria anunciou que pretende renovar o contrato de três atletas: Gustavo e Léo (laterais direitos) e o meio campista Oliveira.

Juninho Contim, que é de Assis e treinou com o grupo boa parte da temporada, mas sofreu uma lesão antes de ser contratado, está certo também.

A pretensão, segundo Alcântara, é iniciar o campeonato com 18 atletas. “Depois, traremos reforços pontuais até o final da primeira fase”, comentou o treinador.

Betão Alcântara foi apresentado no VOCEM