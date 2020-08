Após ‘invasão’ no Dia dos Pais e ‘fase amarela’, Cemitério reabre à visitação pública

Neste domingo, ‘Dia dos Pais’, as câmeras de monitoramento da Prefeitura Municipal de Assis flagraram várias pessoas pulando o muro para ter acesso ao interior do Cemitério Municipal da Saudade com a finalidade de visitar os jazigos. A ‘invasão’ ocorreu porque a Administração do local havia proibido a visitação ao público como forma de evitar aglomeração e o risco de transmissão do novo coronavírus.

Como na sexta-feira, dia 7 de agosto, o governador João Dória, do PSDB, colocou a região de Marília, onde Assis está incluída, na ‘fase amarela’ do Plano São Paulo, o que permite a reabertura de vários serviços, muitas pessoas foram ao cemitério no domingo, mas encontraram os portões trancados.

Para alguns, o portão trancado não foi impedimento. Eles pularam o muro nas imediações do antigo IML e ingressaram o cemitério para visitar seus familiares ali sepultados. “De fato, nossas câmeras captaram as imagens das pessoas pulando o muro para entrar no cemitério”, confirmou o administrador do local, Fabiano Cavalcante.

Após esse incidente e, em razão o anúncio do Governo de São Paulo passando Assis para a ‘fase amarela’, Cavalcante explicou que o Cemitério Municipal da Saudade volta estar aberto para visitação pública a partir desta segunda-feira, dia 10 de agosto, mas ressalta que somente será permitida a entrada pelo portão principal. “Só assim, teremos condições de controlar a entrada dos visitantes com máscaras”, justificou o administrador.

Cavalcante informou ainda que os serviços presenciais na Administração do Cemitério da Saudade também estão sendo retomados nesta segunda-feira, dia 10.