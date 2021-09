Após garantir vaga, VOCEM surpreende ao anunciar PC como técnico

Surpresa no VOCEM.

Após o time garantir vaga para as oitavas de final, a diretoria mariana anunciou Paulo César ‘PC’ como novo treinador do time que enfrentará o XV de Jaú em dois jogos, na quarta-feira em Assis, e sábado em Jaú.

A troca ocorreu após o treinador Carlos Alberto Seixas se reunir com a diretoria e pedir para deixar o comando. “Ele vinha se queixando da sobrecarga de trabalho e da pressão da família para que ele deixasse a função. Agora, que garantiu a classificação, ele insistiu para sair”, explicou o presidente Lauro Valim.

Junto com o próprio Seixas, que continuará como diretor de futebol, a diretoria decidiu buscar um nome que já conhece o elenco e o XV de Jaú.

Contactado, Paulo César ‘PC’ aceitou o convite e já comandou o treino na tarde desta segunda-feira.

Após trabalhar o grupo por setores, ele se reuniu com os atletas para falar sobre sua filosofia de trabalho.

“O grupo é forte e tem qualidade de avançar”, disse PC, que deve ministrar um novo treinamento na manhã desta terça-feira para definir quem entrará em campo nesta quarta-feira, às 15 horas, no estadio Tonicão.

Welbinho, que sentiu uma lesão no jogo contra a Santacruzense, é a única dúvida. Ele será avaliado nesta terça-feira para saber se terá condições de jogo.

EMPATE E VAGA – O VOCEM ficou apenas no empate sem gols com a Esportiva Santacruzense na tarde deste domingo, dia 26 de setembro, no estádio Tonicão, em jogo válido pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série B.

Com o resultado, o ‘Esquadrão da Fé’ alcançou 16 pontos e perdeu a vice-liderança colocação no Grupo 2 para o Grêmio Prudente, que derrotou o XV de Jaú no estádio Prudentão por 3 a 0 e foi a 17.

Terceiro colocado do grupo, o VOCEM terá dois novos confrontos contra o XV de Jaú nas oitavas de final, que será no sistema eliminatório, chamado de ‘mata-mata’.

Melhor posicionado na primeira fase, o ‘Galo da Comarca’ terá a vantagem de decidir a vaga em seu estádio.

O Grêmio Prudente, que roubou a segunda posição do VOCEM, enfrentará o Paulista, vice-líder do Grupo 4, com 18 pontos, na fase eliminatória. O segundo e decisivo jogo ocorrerá em Jundiaí.

MISTO – Na partida que marcou o encerramento da primeira fase, contra a Esportiva Santacruzense, no estádio Tonicão, o técnico Carlos Alberto Seixas surpreendeu ao escalar um time misto.

O ‘Esquadrão da Fé’ entrou em campo com: João Marcos; Léo Zarelli, Diego ‘Bebê’, Klaidher e Matheus; Paulinho, Kaique, Fujita e Raphael; Caio e Alê. No segundo tempo, Seixas promoveu a entrada da dupla Welbinho e Marcus ‘Uberaba’.

ELIMINADO – O Atlético Assisense está eliminado do Campeonato Paulista da Série B, mesmo tendo vencido o Osvaldo Cruz na casa do adversário neste domingo, dia 26 de setembro.

A vitória com o placar de 2 a 1, com gols marcados por Keizon e Toure, deixou o ‘Falcão do Vale’ na quarta colocação, com 13 pontos, mas a combinação de resultados não permitiu que ele fosse o melhor quarto colocado entre os cinco grupos.

Quem ficou com a vaga foi o Catanduva, que chegou aos 15 pontos, no Grupo 1.

Em Osvaldo Cruz, o técnico Paulo César ‘PC’ não pôde contar com o goleiro João ‘Pantaneiro’, expulso na derrota diante do Grêmio Prudente.

O Assisense entrou em campo no estádio Breno do Val, com: Micael; Pedro Allan, Viturino, Thiago Valú e Marcelo; Keizon, Pedro Henrique, Gabriel e Thiago Garcia; Lukaku e Tiago Filipe. No transcorrer do jogo, entraram: Goulart, Toure e Renato.

RESULTADOS

VOCEM 0 x 0 Santacruzense

Osvaldo Cruz 1 x 2 Assisense

Grêmio Prudente 3 x 0 XV de Jaú

CLASSIFICAÇÃO

XV de Jaú – 23 pontos

Grêmio Prudente – 17 pontos

VOCEM – 16 pontos

Assisense – 13 pontos

Santacruzense – 09 pontos

Osvaldo Cruz – 05 pontos

PC já comandou o VOCEM nesta segunda-feira