Após doar álcool em gell e fraldas aos asilos, V.O. produzirá máscaras para famílias carentes

O carnaval nem bem acabou e a Escola de Samba Unidos da Vila Operária continua em atividade.

Só que no lugar de instrumentos musicais, fantasias e alegorias, os sambistas colocaram na passarela o caráter social da agremiação.

A verde rosa deixou para trás, num passado bem recente, de cantar o samba dos ‘Quarenta’ -referente aos quarenta anos da escola- para enfrentar a ‘quarentena’, com ações de combate e prevenção à pandemia do coronavírus.

O primeiro passo da Unidos da Vila Operária, dado na semana passada, foi arrecadar e distribuir dezenas de litros de álcool e fraldas aos idosos abrigados nos três asilos da cidade.

Agora, as costureiras da escola de samba e algumas voluntárias da comunidade, atendendo ao pedido da diretoria, iniciaram a produção de máscaras faciais.

Num primeiro momento, a ideia era confeccionar 500 máscaras, usando os tecidos comprados para produção de fantasias que não chegaram a ser usados no desfile. No entanto, por precaução, a diretoria decidiu investir em novos tecidos, devidamente embalados.

O restante dos aviamentos -linha e elástico- a escola de samba está adquirindo através de doação de colaboradores.

Toda a mão de obra será de costureiras da própria agremiação e outras voluntárias, que se colocaram à disposição para auxiliar.

Como medida de segurança, e por recomendação dos órgãos de saúde, os trabalhos da produção das máscaras não poderão ser concentrados no barracão da escola, na rua Tibiriçá. Os materiais estão sendo distribuídos nas casas das voluntárias para o corte do tecido. Depois, já cortadas, as frações serão levadas às costureiras.

A Escola de Samba discute, junto com entidades assistenciais, como será feita a distribuição às famílias carentes.

Qualquer ajuda para confecção ou na doação de aviamentos, pode ser feita através do telefone (18) 3324-6554.

Doações entregues no Lar dos Velhos

Fraldas e álcool em gel entregues no Abrigo dos Idosos

Asilo São Vicente de Paulo também recebeu as doações