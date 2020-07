Após cobrança de sindicato, banco substitui funcionários

Deu resultado parcial a cobrança efetuada pelo Sindicato dos Bancários de Assis para que a direção do Banco Mercantil tomasse providências visando diminuir o risco de contágio do coronavírus entre os trabalhadores, clientes e usuários, após alguns bancários terem sido afastados com testes positivos para COVID-19 e outros casos suspeitos de estarem infectados.

Os sindicalistas insistiam na interdição da agência, caso não houvesse uma substituição dos trabalhadores para evitar o risco da transmissão do vírus.

Nesta terça-feira, dia 14, a direção concordou em alterar o quadro de funcionários.

Desde a semana passada, o Sindicato dos Bancários de Assis e região acompanhava a situação da agência, localizada na avenida Rui Barbosa, ao lado da Prefeitura Municipal de Assis, após de ter “um caso confirmado e mais cinco casos suspeitos de coronavírus entre os funcionários”, explicou o secretário da entidade, Fábio Scobar.

Desde então, em razão da intervenção e possibilidade de provocar o Ministério Público, “houve certo avanço no cenário, já que os funcionários com sintomas foram substituídos por outros, vindos de Araçatuba”, explicou o dirigente.

O Sindicato dos Bancários continua acompanhando a situação. “Hoje, fomos novamente na agência e constatamos a substituição do quadro, além da presença da Vigilância Sanitária no local para instruir sobre os procedimentos que devem ser adotados. Para o Sindicato, preservar a saúde dos bancários e da população é primordial”, ressaltou o dirigente, que ainda aguarda um posicionamento do Ministério Público sobre o caso.

Na sexta-feira, dia 10 de julho, o Sindicato havia pedido a vistoria da Vigilância Sanitária e Epidemiológica visando a interdição da agência ou a substituição do quadro para evitar o contato entre a população e os trabalhadores da agência.

Na segunda-feira, com novos casos suspeitos, a agência de Assis não atendeu ao público e afastou os funcionários com sintomas da doença, deixando apenas os colaboradores sem sintomas.

Nesta terça-feira, a direção do banco transferiu quatro funcionários de Araçatuba para substituir o quadro em Assis, que já atenderam, normalmente, nesta quarta-feira, dia 15.

Fábio Scobar, dirigente sindical

Informações e foto: Ello Comunica