Apeoesp e Coletivo Democrático entregam mais cestas básicas

Na tarde desta terça-feira, dia 15 de dezembro, na sede da Apeoesp, em Assis, representantes do Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo e do ‘Coletivo Democrático #forabolsonaro#’ promoveram a entrega de dezenas de cestas básicas aos professores da rede estadual e municipal que vivenciaram a crise da pandemia com poucas aulas ou profissionais desempregados.

No mês de abril, a subsede da Apeoesp promoveu uma campanha de doações para distribuir cestas mensais aos professores que ficaram sem apoio financeiro durante a pandemia.

Segundo os organizadores da ação, “esses profissionais não puderam ser contemplados com o auxílio emergencial federal e não contaram com nenhum auxílio do governo estadual”, explicaram.

Já o Coletivo Democrático ‘#ForaBolsonaro#’ surgiu de uma iniciativa espontânea de um grupo de trabalhadores decididos a manifestar sua insatisfação política, através de painéis fixados pela cidade.

“Depois, o grupo criou uma vaquinha e a iniciativa ganhou apoio de muitos cidadãos de Assis e região e até de assisenses que hoje residem fora”, disseram.

Num curto período de tempo, havia recurso para a instalação de seis outdoors, em julho, com protestos contra a situação social do país.

Em agosto, o grupo decidiu incorporar a solidariedade à luta política e se uniu à campanha iniciada pela Apeoesp para arrecadação e distribuição de cestas.

“Trata-se de uma ação pautada pela defesa da educação pública, dos direitos dos trabalhadores e pelo repúdio a qualquer ato contrário à democracia brasileira, na busca por justiça social”, finalizam os organizadores da ação coletiva.

Cestas distribuídas aos desempregados