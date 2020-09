Apenas dois candidatos participam de encontro para discutir Economia Solidária

Aconteceu na noite desta quinta-feira, dia 17 de setembro, de forma virtual, o primeiro encontro envolvendo os candidatos a prefeito de Assis.

No entanto, dos cinco postulantes à Chefia do Executivo convidados antecipadamente, somente dois -Coronel Franco (DEM) e Pablo Scherrer (PSOL-PT)- participaram e puderam expor aos eleitores suas ideias a respeito do tema ‘Economia Solidária’ numa transmissão que já atingiu mais de duas visualizações.

Como a gravação do diálogo permanece disponível na rede social, calcula-se que pode haver milhares de outros acessos nos próximos dias.

Os outros três candidatos encaminharam mensagem aos organizadores justificando a ausência por diferentes razões.

O encontro com o tema “Economia Solidária e as Eleições Municipais 2020” foi organizado pelo FAES -Fórum Assisense de Economia Solidária, que avaliou como “muito produtivo”.

Para a organização, o encontro foi importante “tanto pelo compromisso assumido por ambos convidados em contemplar a temática da Economia Solidária em suas propostas de Governo, quanto pela participação qualificada da comunidade na transmissão ao vivo (Live)”, explicou a professora Ana Maria Rodrigues de Carvalho, que atuou como uma das moderadoras do diálogo.

Encontro dos candidatos foi transmitido ao vivo