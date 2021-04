Ao vacinar quem tem 65 anos, Assis sobe 53 posições no ranking estadual e volta liderar entre as cidades com 100 mil habitantes

Ao iniciar a vacinação das pessoas com 65 anos de idade nesta terça-feira, dia 20 de abril, Assis avançou 53 posições no ranking estadual de imunização contra a COVID-19 e voltou a liderar entre as cidades com população entre 100 mil e 110 mil habitantes, ultrapassando Itanhaém, que havia ‘roubado’ a primeira posição dos assisenses.

Até terça-feira, Assis ocupava a 198ª posição no ranking estadual, com 15,2% dos moradores vacinados, enquanto Itanhaém chegava a 15,4% de imunizados.

No entanto, ao final do primeiro dia de vacinação da nova faixa etária -65 anos-, segundo o vacinômetro, Assis tinha recebido 28.437 vacinas e aplicado a primeira dose em 17.500 pessoas, enquanto outras 10.071 receberam a segunda dose, totalizando 27.571 doses.

Com estes números, Assis subiu para a 145ª colocação, quando o ranking é referente ao percentual da população que recebeu a primeira dose.

RANKING REGIONAL

Posição – Cidade – 1ª dose aplicada – Percentual de imunização

21º – Oscar Bressane – 593 (22,8%)

45º – Tupã – 13.465 (20,5%)

55º – Cruzália – 411 (20,1%)

62º – Florínea – 526 (19,8%)

72º – Lutécia – 507 (19,2%)

85º – Borá – 157 (18,7%)

93º – Echaporã – 1.125 (18,7%)

104º – Palmital – 4.043 (18,2%)

128º – Presidente Prudente – 39.609 (17,2%)

143º – Pedrinhas – 522 (16,8%)

145º – Assis – 17.602 (16,7%)

197º – Marília – 38.036 (15,8%)

213º – Iepê – 1.274 (15,5%)

243º – Ourinhos – 17.344 (15,2%)

253º – Cândido Mota – 4.716 (15,0%)

267º – Santa Cruz do Rio Pardo – 7.154 (14,9%)

269º – Campos Novos Paulista – 744 (14,9%)

299º – Rancharia – 4.269 (14,4%)

312º – Platina – 508 (14,2%)

317º – Maracaí – 1.986 (14,1%)

329º – Ibirarema – 1.096 (14,0%)

360º – Quatá – 1.929 (13,6%)

382º – Paraguaçu Paulista – 6.090 (13,3%)

532º – Tarumã – 1.641 (10,8%)

LÍDER – Quando o cálculo é feito de acordo com o ritmo de vacinação entre os cinco municípios com população entre 100 mil e 110 mil habitantes no interior do estado de São Paulo, Assis reassume a liderança ao passar Itanhaém.

Acompanhe:

148º – Assis – 105.087 habitantes – 17.602 vacinados (16,7%)

221º – Itanhaém – 103.102 habitantes – 15.926 vacinados (15,4%)

490º – Leme – 104.346 habitantes – 11.992 vacinados (11,5%)

573º – Caieiras – 102.775 habitantes – 10.161 vacinados (9,9%)

603º – Mairiporã – 101.937 habitantes – 9.214 vacinados (9,0%)

Assis vacinou 16,% da população contra a COVID