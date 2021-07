Amigos promovem ‘Feijoada’ para ajudar servidor municipal

O servidor público municipal Isael Vitalino da Cruz, vítima de um AVC -Acidente Vascular Cerebral-, continua se recuperando, apesar de ainda não ter retomado os movimentos dos membros inferiores e sendo obrigado a permanecer deitado ou se locomovendo em cadeira de rodas.

Como está afastado do serviço e sua esposa deixou o trabalho para auxiliar em sua recuperação, Isael está encontrando dificuldades financeiras para manter as despesas da casa, além da arcar com os custos de medicação e da construção de um banheiro adaptado para que ele possa usar.

Para contribuir com o servidor municipal, os amigos de Isael decidiram promover uma ‘Feijoada Beneficente’, que será produzida pelo cozinheiro João Cruz e distribuída no dia 8 de agosto, no Bar do Mineiro, na rua José Nogueira Marmontel.

O cartão para adquirir uma porção da refeição custa R$ 40,00 e toda a renda será revertida diretamente ao servidor municipal.

Os convites da ‘Feijoada Beneficente’ podem ser adquiridos nos seguintes locais ou com as seguintes pessoas:

– Bar do Mineiro

– Silvana Caires (99797-4256)

– Isael (99604-6002)

– Português de Assis (Rádio Interativa)

– Felício Silva (99705-2393)

Renda será revertida ao servidor Isael Cruz