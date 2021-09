Amigos iniciam campanha para colaborar com radialista

Solidariedade para um amigo do rádio esportivo assisense.

Amigos do radialista Augusto César iniciaram a venda de uma rifa para ajudar o locutor que comandava um programa esportivo da Rádio Fema FM e que já passou por outras emissoras da cidade.

O radialista está acamado em sua residência, após uma internação de quase 60 dias na UTI da Santa Casa de Assis, onde deu entrada com diagnóstico de Síndrome de Fournier.

Augusto César está sem os movimentos do corpo e também não consegue se comunicar.

Como a renda familiar do radialista será insuficiente para suportar as despesas nesse momento, os amigos iniciaram a venda de uma rifa, que terá como prêmio as camisas oficiais do VOCEM, Atlético Assisense e Assis Basquete, todas autografadas pelos atletas dessas equipes e mais a importância de R$ 500,00 em dinheiro.

Cada número de rifa custa R$ 10,00 e o sorteio será realizado através da Loteria Federal, na extração do dia 10 de novembro.

Imagem: Arquivo