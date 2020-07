Amigos fazem campanha para auxiliar cozinheiro

O cozinheiro João Batista Cruz, mais conhecido pelo apelido de ‘João Galinha’, bastante conhecido na cidade, precisou passar por um procedimento cirúrgico de ortopedia no quadril e teve um gasto acima do rendimento que possui.

Após ser submetido ao procedimento cirúrgico, o cozinheiro recebeu alta hospitalar e já se recupera em casa, aguardando o início das sessões de fisioterapia. “Foi um sucesso a cirurgia. Agora é começar a recuperação”, disse, ansioso João Cruz.

Para contribuir com o pagamento das despesas hospitalares e medicamentos, os familiares e amigos decidiram promover uma espécie de ‘rifa’ com direito aos prêmios de R$ 1 mil e R$ 300.

Os números, que valem pelo sorteio da Loteria Federal, extração do dia 22 de agosto, já estão sendo vendidos. A adesão tem impressionado a família. “Graças a Deus, muitas pessoas têm ajudado, comprando um cupom”, agradece a filha Letícia Cruz.

Ela explicou que vários amigos da família estão ajudando na venda, além de alguns estabelecimentos comerciais. “Quem puder ajudar e quiser um cupom para concorrer ao prêmio, estamos vendendo em nossa barraca de pastéis, que funciona na Feira Livre da Praça da Mocidade, Praça Santa Cecília, vila Adileta e na vila Ribeiro”, explicou Letícia.

Há outros pontos de venda: Padaria Brunela (Inocoop), Bar do Gordo e Bar do Goda (CECAP), Bar do Duílio, alguns amigos e familiares.

Além do prêmio principal de R$ 1 mil, que entregue ao cupom que coincidir com o primeiro prêmio, haverá uma premiação de R$ 300,00 ao portador do cupom com a segunda centena da mesma extração.

João ‘Galinha’ passou por cirurgia no quadril