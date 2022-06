Alunos marcam manifestação exigindo transparência na FEMA

A instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara Municipal de Assis para apurar supostas irregularidades no Conselho Curador e Direção Executiva da FEMA mobilizou os alunos Curso de Medicina, que programaram uma manifestação para a tarde desta quarta-feira, dia 22 de junho, exigindo transparência nas contas da instituição.

Um documento com o título de “Manifestação pela Transparência na FEMA” circula nas redes sociais convidando os estudantes dos demais cursos da FEMA para o ato, que acontecerá a partir das 17 horas, em frente ao prédio do curso de Medicina.

O documento, assinado pelo Diretório Acadêmico do curso de Medicina da FEMA faz um relatos dos acontecimentos após a instalação da CPI e orienta sobre a manifestação. Leia:

“…Foi instaurada uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) a fim de investigar possíveis irregularidades na Direção Executiva e Presidência da Fundação Educacional do Município de Assis (FEMA).

Logo que soubemos dos fatos, por volta das 13h, os membros do Diretório Acadêmico de Medicina de Assis (DAMA) foram atrás das informações oficiais sobre o ocorrido.

Antes de mais nada, queremos pedir desculpas pelo desencontro de informações: todos integrantes do DAMA receberam dezenas de mensagem no particular.

Alguns de nós nem estávamos em Assis ainda, enquanto outros estavam em UBS e afins.

Ou seja, tivemos que primeiro entender a situação para depois organizar os próximos passos:

Às 15h45, tivemos uma reunião com o vereador Fernando Sirchia, responsável pela CPI.

Às 17h40, tivemos uma outra reunião: agora com a Natália Reis, que é presidente do Diretório Acadêmico de Direito da FEMA.

O vereador Fernando diz que começou a fiscalizar o andamento da FEMA ainda em 2021.

Segundo ele, não há transparência, na FEMA, a respeito de contas, gastos e salários dos seus funcionários, conforme a Lei da Transparência Fiscal.

No dia 20/06/2022, foi realizada uma reunião com o atual presidente do Conselho Curador da FEMA, Arildo (Almeida), acerca do que foi supracitado e está disponível no canal do Youtube.

O DAMA – bem como o Diretório de Direito e o vereador Fernando – respeitam a democracia e o direito a julgamento.

A CPI é responsável pelos trâmites jurídicos e, assim, a apoiamos: a fim de que todos – incluindo alunos, pais, funcionários, professores e até as partes que serão investigadas –, tenham o direito à verdade e à transparência.

Por isso, o DAMA convoca uma MANIFESTAÇÃO PACÍFICA, SEM CUNHO PARTIDÁRIO, POR TRANSPARÊNCIA NOS PROCESSOS DA FEMA:

Não serão permitidos capuz, artefatos pirotécnicos ou materiais que gerem ferimentos.

Permitidos cartazes – como “diminuam a mensalidade” e “mais transparência” –, mas sem termos ofensivos ou com juízo de valor sobre as partes do processo da CPI. (Isso é crime).

Nesta quarta-feira, dia 22, às 17h, na frente do Bloco da Medicina.

Assinado – Diretório Acadêmico Medicina de Assis”

Manifestação ocorrerá em frente ao prédio de Medicina

Imagem: Divulgação