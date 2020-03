ALERTA: Rebeliões e fugas em massa de vários presídios semi abertos pelo interior de SP

Várias unidades prisionais registram rebeliões e fuga em massa deste o início da noite desta segunda-feira, dia 16 de março.

Já estão confirmados motins em: Mongaguá, Mirandópolis, Tremembé, Osvaldo Cruz, Hortolândia, Porto Feliz e Taubaté, totalizando milhares de fugas.

Em algumas unidades, os detentos fizeram funcionários reféns, quebraram móveis e atearam fogo em colchões.

As imagens de uma fuga em massa no presídio de Mongaguá, com centenas de presos correndo, transmitidas pelo G-1, são impressionantes.

O anúncio da suspensão de ‘saidinha temporária’ prevista para esta terça-feira, dia 17 de março, teria provocado a revolta dos presos.

Em Assis, o presídio não é de regime semi aberto.

A Polícia Militar está em alerta em todo o interior do Estado de São Paulo.