Alckmin, vice de Lula, e ex-governador Márcio França também estarão em Assis com Haddad nesta sexta-feira

Aumentou a comitiva de autoridades na visita que o candidato a governador Fernando Haddad fará à região de Assis nesta sexta-feira, dia 2 de setembro.

A coordenação da campanha confirmou que o ex-governador Geraldo Alckmin, candidato a vice-presidente da República na chapa liderada por Luís Inácio Lula da Silva, e o também ex-governador Márcio França, candidato a senador, também estarão passando por Assis.

A comitiva terá uma programação em Ourinhos no período da manhã e deverá chegar a Assis no início da tarde, quando fará uma atividade política com militantes e participará de uma refeição por adesão aos convidados. No mesmo local, a imprensa deverá ser recebida.

Por volta das 15 horas, a comitiva parte em direção a Marília, onde encerra a passagem pelo interior. À noite, o grupo tem atividades na capital paulista.

Imagem: Divulgação