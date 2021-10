Agente escolar de Assis ganha R$ 600 mil no Hiper Saúde Bauru

agente escolar Gisele Alves Valini, de 36 anos, moradora da vila Operária, em Assis, foi a contemplada com o principal prêmio do Hiper Saúde Bauru no sorteio realizado neste domingo, dia 10 de outubro. Sozinha, ela faturou a quantia de R$ 600 mil.

Na manhã desta segunda-feira, Gisele Alves já esteve em Bauru para receber o prêmio e ser fotografada com um cheque promocional.

A região de Assis teve outros ganhadores nos prêmios principais.

Donisete Aparecido Pilan, de Paraguaçu Paulista, adquiriu seu título de capitalização com o revendedor ‘Zé Pernambuco’ e dividiu R$ 40 mil com um morador de Botucatu.

Nas rodadas do ‘Giro da Sorte’, outros três assisenses e uma cândido-motense foram premiados. Cada um recebeu a quantia de R$ 5 mil.

Cícero Carvalho de Barros, morador do bairro Três Américas, em Assis, comprou o seu título no Supermercado São Judas Tadeu e foi o sorteado na rodada número 7.

Sônia Aparecida Leme, que mora em Cândido Mota, comprou a sua cartela no Café Paulista, e ganhou R$ 5 mil ao ser sorteada na rodada número 19.

Luciana Ribeiro da Fonseca, moradora da Parque Universitário, em Assis, adquiriu seu título de capitalização do Hiper Saúde Bauru e também ganhou o prêmio de R$ 5 mil na rodada 21.

Sandra Gomes do Santos, que mora no bairro Pacaembu, em Assis, também ganhou R$ 5 mil ao ser sorteada na rodada 34 do Giro da Sorte.

No total, só neste final de semana, a região de Assis foi contemplada com R$ 640 mil.

“Nossa região continua sendo abençoada por Deus e conta com muita sorte. Agradecemos a todos que adquirem suas cartelas para concorrer aos prêmios e colaborar com o Hospital do Câncer de Jaú”, registrou o representante na região, Lauro Valim.



Foto: Divulgação