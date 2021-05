Acidente na avenida Benedito Pires deixa motociclista gravemente ferido

Um grave acidente foi registrado no início da manhã desta segunda-feira, dia 17 de maio, na avenida Benedito Pires, no trecho do município de Assis.

A vítima, um motociclista, cuja identidade e idade não foram informadas, foi socorrido pela equipe do SAMU -Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- e removido para o Hospital e Maternidade de Assis.

O motociclista trafegava no sendo Cândido Mota a Assis e o acidente ocorreu nas proximidades de uma rotatória, por volta das 7 horas da manhã.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência.

Acidente ocorreu na Benedito Pires