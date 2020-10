Acidente entre dois caminhões na SP-270 deixa uma vítima

Uma colisão na rodovia Raposo Tavares, envolvendo dois caminhões, deixou uma vítima.

O acidente aconteceu no final da noite desta terça-feira, às 23h45, dia 20 de outubro.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, um caminhão F-250, placas de Assis, bateu na traseira de uma carreta, com placas de Santa Catarina.

Os dois veículos trafegavam na SP-270, no sentido interior-capital, e o acidente ocorreu próximo ao km 443, no território do município de Assis.

Com ferimentos considerados de natureza leve, o motorista do caminhão com placas de Assis, cuja identidade e idade não foram divulgados, foi socorrido e removido pela equipe de resgate até a Unidade de Pronto Atendimento -UPA- de Assis.