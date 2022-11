Acidente entre Corcel e Van provoca uma morte e deixa dois feridos

Mais um final de semana com registro de morte em acidente nas rodovias regionais.

Uma colisão traseira envolvendo um Ford Corcel, placas de Tupi Paulista, e uma Van, Peugeot, placas de São Paulo, ocorrido na noite deste domingo, dia 20 de novembro, provocou a morte de uma mulher de 62 anos, que chegou a ser socorrida com vida e foi removida ao Pronto Socorro Referenciado do Hospital Regional de Assis, onde não resistiu e morreu por volta das 23 horas.

A vítima era passageira do Ford Corcel. O motorista do carro que ela estava, um homem de 32 anos, uma menina de 9 anos, que estava no banco traseiro, ficaram gravemente feridos. Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento de Assis e a criança para o Pronto Socorro do Hospital Regional. Na Van, ninguém se feriu.

O acidente ocorreu por volta das 20h30, próximo ao Km 478 da rodovia Raposo Tavares, perto de Maracaí.

Os dois veículos transitavam na pista em direção à capital.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no local visando apurar as causas do acidente.

O veículo Corcel ficou praticamente destruído com o impacto da batida e o serviço de desencarceramento das vítimas.

Ford Corcel envolvido no acidente

Imagem: The Brothers